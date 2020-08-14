Северокорейский лидер Ким Чен Ын назначил нового премьер-министра страны. Его цитирует Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Главой правительства назначили Ким Док Хуна. До этого он был зампредом ЦК Трудовой партии. Утверждается, что это решение приняли 13 августа.

Ким Док Хун сменил на этом посту Ким Чжэ Рёна. Последний получил должность в руководстве ЦК партии.

Hindustan Times отмечает, что перестановки в правительстве проходят на фоне экономического кризиса, который вызван наводнениями. В стране затоплены более 39 тысяч гектаров посевных площадей, разрушены как минимум 16 тысяч жилых домов. При этом Ким Чен Ын призвал не рассчитывать на внешнюю помощь в проблеме с наводнениями в КНДР из-за тяжелой эпидемиологической ситуации. Однако власти Южной Кореи хотят поддержать соседей: в Сеуле подчеркивают, что готовы сотрудничать в гуманитарной сфере.

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