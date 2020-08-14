Северокорейский лидер Ким Чен Ын призвал не рассчитывать на внешнюю помощь в проблеме с наводнениями в КНДР из-за тяжелой эпидемиологической ситуации. Его цитирует Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Реальность заключается в том, что ситуация с распространением опасного вируса в мире ухудшается. [Поэтому] нельзя допустить получения внешней помощи для борьбы с наводнениями», — высказался он. По мнению Ким Чен Ына, в стране следует полностью закрыть границу и продолжать проводить противоэпидемиологическую работу.

Глава КНДР также распорядился ликвидировать последствия наводнений и «нормализовать жизнь граждан». Несмотря на то что номинально Пхеньян отказался от внешней помощи, заместитель пресс-секретаря министерства объединения Республики Корея Чо Хе Силь выразила готовность оказать поддержку — такое намерение исходит от Сеула. Власти Южной Кореи подчеркивают, что готовы сотрудничать с соседями в гуманитарной сфере.

13 августа стало известно, что сильные наводнения в Северной Корее привели к затоплению двух насосных станций в ядерном центре в Йонбёне. ТАСС отмечает, что в стране затоплены более 39 тысяч гектаров посевных площадей, разрушены как минимум 16 тысяч жилых домов.