Стало известно о повреждении ядерного объекта Северной Кореи

Сильные наводнения в Северной Корее привели к затоплению двух насосных станций в ядерном центре в Йонбёне. Об этом стало известно экспертам США, проанализировавшим спутниковые снимки, передает Reuters.

Из-за того, что в стране прошли сильные дожди, у реки Курёнган начались сильные затопления. В результате этого вода достигла насосных станций, которые обслуживают ядерный реактор. Также водосливная плотина полностью оказалась под водой — ее строили для охлаждения реакторов.

Повреждение насосов и труб может привести к «сильной уязвимости» и повреждению ядерного объекта, отмечает Reuters. Однако основные объекты комплекса, судя по всему, удалось сберечь.

В начале июля американские исследователи заметили неизвестный ядерный объект неподалеку от Пхеньяна. Он оказался военной школой. Сообщалось, что там нет никаких подземных сооружений, а резервуар перед зданием используется для уборки и строительства.