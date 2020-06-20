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Северная Корея пригрозила уничтожить США

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Фото: globallookpress.com

Северная Корея пригрозила уничтожить США в случае возобновления войны на полуострове. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение посольства КНДР в России по случаю 70-й годовщины начала Корейской войны.

Дипломаты отметили, что в этом году «американская военщина» проводит в Южной Корее разнообразные военные маневры, главная цель которых — развернуть на Корейском полуострове американские вооруженные силы из-за рубежа для быстрого нанесения удара по КНДР. В посольстве также напомнили, что у Северной Кореи есть ядерные ракеты, которые могут покарать любого, «кто осмелится поднять руку на нее». «Новый виток Корейской войны впишет в историю человечества особо сенсационное событие, что положит конец еще одной империи, имя которой — США», — заявили представители Пхеньяна.

12 июня министр иностранных дел КНДР Ли Сон Гвон заявил, что отношения Северной Кореи и США за два года превратились в безнадежные. Глава МИД рассказал, что обстановка на Корейском полуострове «день ото дня катится к худшему». По его словам, с первой встречи американского и корейского лидеров Дональда Трампа и Ким Чен Ына в 2018-м «всходившие надежды сменились отчаянием», а «искра оптимизма на мирное процветание погасла под натиском пессимистического кошмара».

Война между Северной и Южной Кореей длилась с 25 июня 1950-го по 27 июля 1953 года. Пхеньяну помогали СССР и Китай, на стороне Сеула в войне участвовали США, Великобритания и другие страны под флагом ООН. За три года было убито и ранено около 1,3 миллиона корейцев, Вашингтон потерял в этом конфликте около 36,6 тысячи своих солдат. Война закончилась перемирием в 1953 году, которое действует до наших дней.

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