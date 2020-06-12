Северная Корея рассказала о безнадежных отношениях с США

Отношения Северной Кореи и США за два года превратились в безнадежные. Об этом заявил министр иностранных дел КНДР Ли Сон Гвон, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Глава МИД рассказал, что обстановка на Корейском полуострове «день ото дня катится к худшему». По его словам, с первой встречи американского и корейского лидеров Дональда Трампа и Ким Чен Ына в 2018-м «всходившие надежды сменились отчаянием», а «искра оптимизма на мирное процветание погасла под натиском пессимистического кошмара».

Ли Сон Гвон пояснил, что за это время Пхеньян прекратил ядерные испытания и запуски межконтинентальных баллистических ракет, расформировал ядерный полигон, вернул США останки погибших военных. В то же время Трамп «чуть что — гордо болтал» об этом, не предпринимая ничего в ответ. При этом США продолжали вооружать Южную Корею, и в итоге обстановка на полуострове лишь ухудшилась, и вместо мира здесь теперь «постоянно скитается призрак ядерной войны», указал министр.

Несмотря на хорошие отношения лидеров стран, Пхеньян более не намерен отказываться от чего-то в одностороннем порядке, подчеркнул Ли. Он указал, что Северная Корея будет дальше укреплять свои силы ядерного сдерживания для возможности ответа на угрозу со стороны США.

Обнаружилось, что "улучшение отношений" между КНДР и США означает свержение строя, "гарантия безопасности" — ядерный превентивный удар, а "построение доверия" — неизменная изоляция и удушение КНДР. (...) Нет ничего более лицемерного, чем невыполненные обещания Ли Сон Гвон глава МИД КНДР

11 июня Северная Корея отчитала американскую сторону за «сование носа в чужие дела», в частности касающиеся межкорейских отношений. В конце мая власти Северной Кореи обвинили США в порче ее имиджа.

Первый саммит США — КНДР прошел в Сингапуре 12 июня 2018 года. В результате стороны приняли совместное соглашение, в котором говорилось о готовности Северной Кореи к полному ядерному разоружению. В ответ США обязались предоставить Пхеньяну гарантии безопасности. В феврале 2019-го во Вьетнаме прошла вторая встреча Трампа и Кима. Переговоры закончились раньше времени, стороны не пришли к конкретным договоренностям и не подписали совместных заявлений.

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