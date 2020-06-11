Северная Корея отчитала США за «сование носа в чужие дела»

Глава департамента МИД Северной Кореи по делам США Гвон Чон Гын отчитал американскую сторону за «сование носа в чужие дела», в частности касающиеся межкорейских отношений. Соответствующее заявление распространило северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

«Межкорейские отношения от начала до конца являются внутренним вопросом нашей нации, и ни у кого нет права рассуждать об этом и так и сяк», — заявил дипломат.

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Так он прокомментировал мнение Вашингтона о ситуации в отношениях между Северной и Южной Кореей: он потребовал, чтобы Пхеньян вернулся к «дипломатии и сотрудничеству» с Сеулом. Американские дипломаты также выражали разочарованность действиями КНДР, поделился Гвон Чон Гын. Сам он счел такие слова ахинеей и нелепостью.

Дипломат посоветовал США больше не выступать с подобными заявлениями, поскольку в противном случае американцы «сами вызовут на себя бедствие». Он подчеркнул, что реакция Пхеньяна естественна, поскольку Сеул неоднократно нарушал договоренности и шел на провокации.

9 июня Северная Корея выключила все линии связи с соседями. Незадолго до этого появилось распоряжение Пхеньяна об окончательном прекращении общения по всем каналам, включая военные и специальную линию между высшим руководством двух стран.

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