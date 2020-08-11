Трамп предположил смерть миллионов людей в случае победы демократов на выборах

Президент США Дональд Трамп рассказал, что лидер КНДР Ким Чен Ын ожидал начала войны с Соединенными Штатами. Об этом сообщает агентство Yonhap News Agency.

По словам президента, все считали, что две страны движутся к войне. Трамп заявил, что, если бы на президентских выборах 2016 года победила кандидат от Демократической партии Хиллари Клинтон, то конфликт был бы неизбежен и погибли бы миллионы людей. Сейчас же, по мнению главы государства, между странами установились хотя и очень разнообразные, но очень хорошие отношения.

Ранее сообщалось, что Северная Корея больше не будет вести переговоры с США. В северокорейском Министерстве иностранных дел слухи о проведении еще одного саммита США-КНДР назвали несвоевременными. Там подчеркнули, что выразили свою позицию достаточно ясно в прошлый раз.

Трамп и Ким Чен Ын впервые встретились в 2018 году в Сингапуре, тогда два лидера подписали соглашение, согласно которому Пхеньян откажется от своего ядерного оружия. Их второй саммит в начале 2019 года во Вьетнаме был прерван. Президент США и лидер КНДР снова встретились в июне того же года в демилитаризованной зоне, разделяющей Северную и Южную Корею, и договорились возобновить переговоры. Однако в октябре переговоры между двумя сторонами зашли в тупик.