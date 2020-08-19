Посольство России в Северной Корее прокомментировало слухи о конфискации собак

Посольство России в Северной Корее прокомментировало появившиеся ранее слухи о массовом изъятии домашних собак: в официальном профиле дипломатического представительства в Facebook эту информацию назвали «дикими небылицами».

Дипломаты рассказали, что зарубежные СМИ и эксперты-самозванцы распространяют недостоверные истории о происходящем в стране. В частности, речь идет о том, что собак якобы изымают у хозяев как буржуазный излишек, усыпляют или сдают в зоопарк, а то и пускают на мясо в свете нехватки еды.

Все это не соответствует истине, подчеркивают в посольстве. Авторы заявления уточняют, что количество собак на улицах северокорейской столицы сократилось не из-за таких причин, а из-за противоэпидемических ограничений. При этом, отмечается в тексте, в КНДР становятся все популярнее домашние собаки, особенно мелких видов — шпицы, пудели и болонки. На это якобы повлияло высказывание лидера страны Ким Чен Ына о том, что такие питомцы — признак развитого общества.

В 2018 году на межкорейском саммите президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин получил в подарок от северокорейской стороны двух щенков породы пхунсан.