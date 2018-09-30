Получившему грибы от КНДР президенту Южной Кореи подарили двух собак

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин получил в подарок от лидера Северной Кореи Ким Чен Ына двух щенков после визита в Пхеньян. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя администрации южнокорейского президента.

«В ходе саммита в качестве подарка были предложены пара собак породы пхунсан. В четверг они были получены», — сообщили в ведомстве. Собакам около года, «в качестве помощи для их адаптации» северокорейская сторона передала несколько килограммов корма.

Подарок был сделан в честь проведения межкорейского саммита, который прошел с 18 по 20 сентября в Пхеньяне. Охотничья порода пхунсан из северокорейских волков и получила свое название от одного из округов КНДР. Как отмечает агентство, Мун любит животных, у него уже есть две такие собаки, которых ему подарил прошлый лидер Северной Кореи Ким Чен Ир.

Собаки — не единственный подарок. Также Ким Чен Ын передал своему коллеге две тонны деликатесных грибов мацутакэ. Тот распорядился раздать эти грибы членам разделенных во время корейской войны семей, которые еще не воссоединились со своими близкими из КНДР.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!