Ким Чен Ын подарил президенту Южной Кореи много грибов

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын передал своему южнокорейскому коллеге Мун Чжэ Ину две тонны деликатесных грибов мацутакэ в качестве подарка. Об этом сообщил Yonhap со ссылкой на пресс-секретаря главы Южной Кореи. Он уточнил, что грибы доставили в Сеул самолетом.

Пресс-секретарь уточнил, что президент распорядился раздать эти грибы членам разделенных во время корейской войны семей, которые еще не воссоединились со своими близкими из КНДР.

Грибы мацутакэ особо ценятся в японской, китайской, корейской и северо-американской кухнях за специфический сосновый аромат. Грибы плохо переносят транспортировку, и через двое-трое суток после сбора теряют товарный вид.

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С 18 по 20 сентября в Пхеньяне проходит пятый в истории межкорейский саммит (третий в этом году). Первые два состоялись в 2000 и 2007 годах. Следующие три были весной 2018-го. На них Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин обсудили отношения между государствами и согласились двигаться в сторону полной денуклеаризации и мира на полуострове.

С начала года отношения между странами заметно потеплели. На прошедшей в феврале Олимпиаде в Пхенчхане представители двух стран прошли под единым флагом. Также была сформирована единая женская хоккейная команда.

Разделение Кореи на Северную и Южную произошло в 1945 года после поражения Японии, до этого правившей Кореей, во Второй мировой войне. США и СССР подписали соглашение о совместном управлении страной. Линия раздела зон влияния двух сверхдержав прошла по 38-й параллели. По окончании корейской войны, длившейся с 1950 по 1953 год, КНДР и Южная Корея были разделены демилитаризованной зоной.

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