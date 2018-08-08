Ким Чен Ын посмотрел на соленую рыбу

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын с супругой посетил Кымсанпхоскую фабрику обработки засоленных рыбных продуктов. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Он отметил действительно большой ассортимент (...) и высоко оценил отличную упаковку, разнообразные формы, чтобы слюнки текли», — сообщает ЦТАК.

Отмечается, что глава государства приезжал на предприятие год назад. Он похвалил сотрудников за то, что за прошедшее время многое удалось сделать.

«В прошлом и нынешнем году совершенствовали 30 с лишним опытных засоленных рыбных продуктов с разной соленостью и острым вкусом, включая соленые мизиды, соленые песчанки, соленые анчоусы и соленые двустворчатые моллюски, и произвели несколько сотен тонн семи засоленных рыбных продуктов», — отмечает агентство.

Помимо этого были завершены отделочные работы в нескольких зданиях, включая жилые дома персонала фабрики.

7 августа стало известно, что северокорейский лидер с женой посетили сомоводческую ферму. Он похвалил ее внешний вид, назвав его невиданным. Кроме того, по словам председателя, с архитектурной, эстетической точки зрения предприятие является «безупречным, совершенным до предела».

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