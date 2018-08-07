Ким Чен Ын посмотрел на рыбу

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын с супругой посетил сомоводческую ферму, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.

«Уважаемый высший руководитель (...) осмотрел красный уголок по воспитанию революционной истории, зал истории развития фермы (...), здание для выращивания ремонтных сортовых сомов, конкретно ознакомился с положением дел производства», — говорится в распространенном заявлении.

Ким Чен Ын также похвалил внешний вид фермы, назвав ее невиданной. Он отметил, что «благодаря тому, что опрятно и чисто отделали кафелем наружные стены, которые были мазаны красящим веществом, ферма стала еще ярче и похорошела».

Кроме того, по словам председателя, с архитектурной эстетической точки зрения предприятие является «безупречным, совершенным до предела».

В июле северокорейский лидер вместо встречи с госсекретарем США Майком Помпео отправился на картофельную ферму.

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