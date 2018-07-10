Ким Чен Ын вместо встречи с госсекретарем США поехал на картофельную ферму

Лидер КНДР Ким Чен Ын предпочел встрече с госсекретарем США Майком Помпео посещение картофельной фермы. Такое предположение выдвинул телеканал Sky News, сославшись на данные Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

Телеканал обратил внимание на то, что ЦТАК освещает все мероприятия с участием северокорейского лидера, однако заметки с упоминанием деятельности Ким Чен Ына не публиковались семь дней. Во вторник на сайте агентства появились четыре новости о поездке руководителя КНДР в уезд Самджиен. Там он посетил картофельную ферму и завод по производству картофельного крахмала. Дата поездки не указывается.

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По информации телеканала, на прошлой неделе зампред ЦК Трудовой партии КНДР Ким Ен Чхоль сообщал, что Ким Чен Ын находится в поездке в регион. Sky News считает, что поездка состоялась во время двухдневного визита Помпео в КНДР.

Ранее МИД КНДР раскритиковал переговоры по денуклеаризации Корейского полуострова с Помпео. В Пхеньяне заявили, что Вашингтон предъявляет односторонние «грабительские» требования. Госсекретарь США Майк Помпео ответил, что если оценка Пхеньяна была бы правдива, то тогда следует считать, что «весь мир как грабитель».

Помпео был с визитом в Северной Корее 6 июля в третий раз. О программе денуклеаризации Корейского полуострова президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын договорились во время встречи в Сингапуре 12 июня. В понятие «полной денуклеаризации» Вашингтон включает ликвидацию ядерного и других видов оружия массового уничтожения, а также ракет и всех соответствующих объектов.

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