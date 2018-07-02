Ким Чен Ын пожаловался на плохую бумагу

Северокорейский лидер Ким Чен Ын посетовал на плохое качество производимой в стране бумаги во время посещения Синичжуского завода химического волокна. Его слова передает ЦТАК.

Как сообщается, после того, как Ким Чен Ын увидел произведенную на заводе бумагу из камыша, он сказал, что «и так неплохо». Однако при этом председатель «строго заметил, что рабочие завода по производству бумаги прилагают недостаточно усилий для модернизации процесса производства».

Глава КНДР также распорядился, чтобы сотрудники завода «тщательно приготовились и взялись за работу».

По словам Ким Чен Ына, «один из нерешенных вопросов в работе по воспитанию грядущих поколений, которое является приоритетом в работе партии, — недостаток бумаги для производства учебников, пособий и тетрадей».

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!