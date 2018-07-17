Ким Чен Ын переоделся и устроил разнос подчиненным

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын посетил несколько предприятий и устроил разнос местным служащим. Об этом сообщает ЦТАК.

По данным агентства, Ким Чен Ыну не понравилось, как на Чхончжинской сумочной фабрике справились с важной политической задачей: хорошо оборудовать производство портфелей для школьников. Отмечается, что сотрудники «непочтительно восприняли курс партии» и поместили выпуск «в нищенские комнаты». Лидер КНДР также отметил отсутствие революционного духа у местных партийных работников.

Кроме того, Ким Чен Ын посетил Онпхоский дом отдыха и «сурово заметил, что он (...) уничтожает заслуги» Ким Чен Ира, потому что очень грязный, после чего приказал его перестроить. «Высший руководитель, осматривая баню в доме отдыха, отметил, что ванна для лечения горячими водами грязная, тусклая, антисанитарная, в такой обстановке разве можно лечиться?» — пишет ЦТАК.

Кроме того, северокорейский лидер выразил недовольство темпами строительства Ембундинского отеля, которое началось еще в 2011 году. Он указал, что в здании до сих пор не закончили внутреннюю штукатурку, и приказал немедленно принять меры и завершить строительство к октябрю 2019-го.

Он также посетил еще три места, в том числе судоверфь. Судя по фотографиям, в последних поездках лидер КНДР сменил привычную темную одежду на светлую: у него был белый пиджак и светло-серые широкие брюки.

Ранее в июле Ким Чен Ын посетовал на плохое качество производимой в стране бумаги.

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