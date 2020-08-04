Необычной туристической привычке Ким Чен Ына нашли объяснение

Лидер КНДР Ким Чен Ын не покидает свой дом без личного туалета. Им оснащены транспортные средства для путешествий по стране и личный автомобиль, сообщает Mirror.

Необычная туристическая привычка северокорейского лидера объясняется необходимостью скрыть его фекалии от посторонних глаз. По данным источников, немыслимо, чтобы Ким Чен Ын пользовался общественным туалетом, поскольку стул содержит информацию о его здоровье. Отмечается, что если бы он принимал лекарства, их следы могли обнаружить в фекалиях.

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Утверждается, что любой, пойманный за использованием одной из персональных уборных лидера КНДР, — за ними следят телохранители — может быть приговорен к смертной казни.

Журналисты обращали внимание и на другие нестандартные привычки лидера КНДР — «человеческий кортеж» из 12 телохранителей, которые бежали за транспортным средством. Также выяснилось, что Ким Чен Ын предпочитает передвигаться исключительно на медленном пуленепробиваемом поезде, а не на частном самолете. Главе государства требуется три поезда: один для безопасности, один для охраны и один для него самого.

В апреле Ким Чен Ын пропал с поля зрения СМИ, после чего появились слухи о возможной смерти или болезни политика. Бывший посол КНДР в Лондоне Тхэ Ён Хо, сбежавший в Южную Корею в 2016 году, заявлял, что северокорейский лидер не может самостоятельно встать или нормально ходить. Появлялась информация о том, что он якобы находится в «вегетативном состоянии». В России слухи о смерти Ким Чен Ына опровергали. В США назвали пропажу Ким Чен Ына необычной и приготовились ко всему. В мае лидер КНДР появился на публике.