Стало известно о кутежах Ким Чен Ына в бронепоезде с девственницами

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын регулярно устраивал кутежи во время поездок на своем бронепоезде. Об этом стало известно The Sun.

По информации издания, бронепоезд северокорейского лидера состоит из 20 вагонов и может развивать скорость до 60 километров в час. Обычно перед ним пускают состав с охранниками политика, которые проверяют безопасность железнодорожных путей и станций, а за ним следует поезд с телохранителями Ким Чен Ына и припасами. Также известно, что на бронепоезде перевозят личный бронированный Mercedes политика и мобильный туалет.

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Внутри состава располагается лаунж-зона с кожаными диванами, современный конференц-зал, офис со спутниковым телевидением и ресторан, где подаются блюда изысканной кухни и напитки — в частности, швейцарский сыр, коньяк Hennessy и шампанское Cristal. Кроме того, в пути лидера Северной Кореи сопровождает так называемая «бригада удовольствий» — проводницы, которых отбирают специально для этой работы. Как отмечает The Sun, сформировать такую бригаду Ким Че Ын решил в 2015 году. Попасть в нее могут только высокие и красивые кореянки, которые обязательно должны быть девственницами.

Ранее сообщалось, что поезд, возможно принадлежащий Ким Чен Ыну, обнаружили у курортного города в Северной Корее. Отмечалось, что состав с 21 апреля находится у железнодорожной станции рядом с северокорейским пляжным курортом Вонсан, где располагается пляжная вилла северокорейского лидера с частным медучреждением.

Ким Чен Ын не появлялся на публике с 11 апреля. 15 апреля он пропустил празднование дня рождения своего деда, основателя КНДР Ким Ир Сена. Из-за его отсутствия начали появляться слухи о его возможной болезни, официальные лица и СМИ КНДР их не комментируют.

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