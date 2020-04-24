Стало известно о прячущемся от коронавируса на пляжной вилле Ким Чен Ыне

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в настоящее время прячется на частной пляжной вилле на берегу Восточно-Корейского залива Японского моря. Об этом стало известно южнокорейскому телеканалу Channel A.

По его данным, северокорейский лидер на прошлой неделе покинул Пхеньян, где существуют повышенные риски подхватить коронавирусную инфекцию из-за высокой плотности населения. Кроме того, коронавирус якобы выявили у людей из близкого круга политика.

Чтобы обезопасить себя, Ким Чен Ын решил отправиться на личном поезде в район северокорейского пляжного курорта Вонсан-Кальма, где находится принадлежащая ему вилла. Также известно, что на территории резиденции располагается частное медицинское учреждение.

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21 апреля телеканал CNN со ссылкой на представителей американской разведки сообщил, что Ким Чен Ын находится в критическом состоянии после операции. Позднее южнокорейское агентство «Ёнхап» опровергло данные об ухудшении самочувствия северокорейского лидера. Это подтвердил и представитель администрации президента Южной Кореи.

Власти и СМИ Северной Кореи никак не отреагировали на появившиеся сообщения о проблемах со здоровьем у Ким Чен Ына. Отмечалось, что ранее они быстро реагировали и опровергали различные слухи.

Спекуляции по поводу здоровья Ким Чен Ына начались после того, как он пропустил празднование дня рождения Ким Ир Сена, которое состоялось 15 апреля. За четыре дня до этого политик присутствовал на правительственном заседании, после чего на людях не появлялся.

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