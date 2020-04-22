Появились данные о подготовке преемника Ким Чен Ына

Северная Корея с 2019 года готовит чрезвычайный план по передаче власти, при котором во главе страны вместо нынешнего лидера Ким Чен Ына встанет его младшая сестра Ким Ё Чжон. Об этом сообщает японская газета Yomiuri, передает KBS World.

Газета ссылается на источник, знакомый с трехсторонними переговорами с участием Южной Кореи, США и Японии. По его данным, в конце прошлого года на пленарном заседании Центрального комитета Трудовой партии было принято внутреннее решение, согласно которому преемником Ким Чен Ына в случае его смерти или неспособности управлять страной по другим причинам станет именно Ким Ё Чжон. Собеседник издания отметил, что после решения множество поручений приходили партийным деятелям и военным уже от ее имени.

Сестра лидера КНДР занимает пост первого заместителя директора ЦК Трудовой партии. Известно, что она тоже училась в Швейцарии и является доверенным лицом Ким Чен Ына и вторым по влиятельности человеком в стране. В марте от ее имени было выпущено первое официальное международное заявление.

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21 апреля CNN со ссылкой на представителей разведки сообщил, что Ким Чен Ын находится в критическом состоянии после операции. Позднее южнокорейское агентство «Ёнхап» опровергло данные об ухудшении самочувствия северокорейского лидера. Это подтвердил и представитель администрации президента Южной Кореи.

В то же время агентство Reuters отметило, что власти и СМИ Северной Кореи крайне странно себя повели и никак не отреагировали на сообщения о проблемах со здоровьем у Ким Чен Ына. Отмечалось, что ранее они быстро реагировали и опровергали различные слухи.

Спекуляции по поводу здоровья Ким Чен Ына начались после того, как он пропустил празднование дня рождения Ким Ир Сена, которое состоялось 15 апреля. За четыре дня до этого он присутствовал на правительственном заседании, после чего на людях не появлялся.

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