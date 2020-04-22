Трамп отреагировал на данные «разведки США» о критическом состоянии Ким Чен Ына

Президент США Дональд Трамп отреагировал на данные «американской разведки» о критическом состоянии северокорейского лидера Ким Чен Ына. Он прокомментировал эту информацию в ходе пресс-конференции в Белом доме, передает РИА Новости.

Американский лидер заявил, что если Ким Чен Ын действительно находится в таком состоянии, то это очень серьезно, и он желает ему здоровья. Однако информация, которую представил телеканал со ссылкой на американскую разведку, никем не подтверждена. «Когда CNN выступает с сообщениями, я не очень-то им верю», — заключил глава государства.

Ранее северокорейское агентство Yonhap опровергло данные об ухудшении самочувствия северокорейского лидера. Это подтвердил и представитель администрации президента Южной Кореи.

21 апреля CNN сообщило, что Ким Чен Ын находится в критическом состоянии после операции. Сведения в Вашингтоне получают от одного из американских представителей с прямым доступом к информации.

Ким Чен Ын пропустил празднование дня рождения своего дедушки Ким Ир Сена, которое состоялось 15 апреля, что вызвало целый ряд подозрений по поводу состояния его здоровья. За четыре дня до этого он присутствовал на правительственном заседании.

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