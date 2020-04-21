Данные о критическом состоянии Ким Чен Ына опровергли

Пхеньян опроверг данные о критическом состоянии северокорейского лидера Ким Чен Ына. Об этом сообщает агентство Yonhap.

«Нет никаких признаков, что его состояние ухудшилось, это неправда», — рассказал источник в правительстве. Это подтвердил и представитель администрации президента Южной Кореи.

Ранее разведка США сообщила, что Ким Чен Ын находится в критическом состоянии после операции. Сведения в Вашингтоне получают от одного из американских представителей с прямым доступом к информации.

Ким Чен Ын пропустил празднование дня рождения своего дедушки Ким Ир Сена, которое состоялось 15 апреля, что вызвало целый ряд подозрений по поводу состояния его здоровья. За четыре дня до этого он присутствовал на правительственном заседании.

Эксперты не уверены, что именно заставило Ким Чен Ына пропустить важные государственные церемонии. В прошлом когда северокорейские лидеры отказывались от участия в подобных мероприятиях это означало грандиозные перемены, хотя и не всегда.

Отсутствие Ким Чен Ира на параде в честь 60-летней годовщины основания КНДР в 2008 году также породило много слухов, которые впоследствии оказались правдивы. У главы государства был сердечный приступ, который в конечном итоге и привел к его смерти.

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