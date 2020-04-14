Cеверная Корея запустила ракеты в Японское море

Северная Корея провела запуск нескольких снарядов над Японским морем. Об этом сообщает южнокорейское агентство Рёнхап со ссылкой на власти Южной Кореи.

В Сеуле считают, что это были противокорабельные крылатые ракеты малой дальности, и сообщают о детальном анализе данных северокорейских испытаний. Если тип снарядов подтвердится, это будет первый запуск крылатых ракет в КНДР с июня 2017 года.

«Мы находимся в состоянии боевой готовности, хотя с уважением относимся к развитию военной мощи Северной Кореи», — цитирует агентство представителя военного командования.

Сообщается, что это уже пятые по счету ракетные испытания, которые Пхеньян проводит в этом году. 30 марта сообщалось, что в КНДР испытали многозарядную пусковую установку. Власти страны сообщают, что случаи заражения коронавирусом нового типа в Северной Корее не зафиксированы, однако тайно просят о международной помощи.

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