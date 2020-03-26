Отрицающая у себя коронавиус Северная Корея попросила помощи из-за коронавируса

Северная Корея, ранее отрицавшая наличие у себя зараженных коронавирусом, тайно попросила о помощи в борьбе с пандемией. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники в Пхеньяне.
Отмечается, что Пхеньян обратился к международному сообществу с просьбой протестировать больше людей на наличие инфицирования. Источники подчеркнули, что система здравоохранения КНДР слишком слаба, чтобы противостоять пандемии.
Financial Times указывает, что ранее Пхеньян заявлял об отсутствии у себя зараженных. Однако международные эксперты настороженно относятся к таким словам, поскольку в стране провели мало тестирований. При этом как минимум 10 тысяч человек в Северной Корее находятся в карантине, добавляет издание.
В начале февраля Северная Корея запретила новым иностранным дипломатам въезд и выезд из-за коронавируса. Там пояснили, что это одна из мер, принятых Пхеньяном в целях предотвращения эпидемии пневмонии.
По последним данным, во всем мире коронавирусом заражены более 472,7 тысячи человек, 21,3 тысячи погибли, 114,9 тысячи — вылечились.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения