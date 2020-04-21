Разведка США получила данные об ухудшении состояния Ким Чен Ына

США изучают поступающие разведданные о том, что лидер КНДР Ким Чен Ын находится в критическом состоянии после операции. Сведения в Вашингтоне получают от одного из американских представителей с прямым доступом к информации, передает CNN.

Другой источник близкий к данному вопросу заявил CNN, что хотя сомнения в добром здравии председателя вполне оправданы, сейчас рано говорить о том, насколько серьезна угроза его здоровью.

Ким Чен Ын пропустил празднование дня рождения своего дедушки Ким Ир Сена, которое состоялось 15 апреля, что вызвало целый ряд подозрений по поводу состояния его здоровья. За четыре дня до этого он присутствовал на правительственном заседании.

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Daily NK, онлайн-издание о Северной Корее, базирующееся на юге, сообщает о том, что с 12 апреля глава государства неоднократно проходил процедуры, связанный с лечением сердечно-сосудистой системы. Согласно предоставленной им информации, лечение понадобилось Ким Чен Ыну из-за «чрезмерного курения, проблем с лишним весом и переработок». Сейчас же лидер нации отдыхает после процедур в своей резиденции, и большая часть его команды медиков 19 апреля покинула его и вернулась в столицу. CNN не смогло ни опровергнуть, ни подтвердить данные сообщения.

Эксперты не уверены, что именно заставило Ким Чен Ына пропустить важные государственные церемонии. В прошлом когда северокорейские лидеры отказывались от участия в подобных мероприятиях это означало грандиозные перемены, хотя и не всегда.

Отсутствие Ким Чен Ыра на параде в честь 60-летней годовщины основания КНДР в 2008 году, в свою очередь, также породило много слухов, которые впоследствии оказались правдивы. У главы государства был сердечный приступ, который в конечном итоге и привел к его смерти.

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