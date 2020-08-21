Трамп рассказал о своих отошениях с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп рассказал о том, что у них с лидером КНДР Ким Чен Ыном хорошие отношения. Об этом сообщает ТАСС.

Американский лидер отметил, что его часто спрашивают, не ужасно ли, что он поддерживает хорошие отношения с главой КНДР. Однако, по его словам, это, наоборот, замечательно. Трамп также рассказал, что, если бы он не выиграл президентские выборы 2016 года, то началась бы война между Соединенными Штатами и Северной Кореей, в которой погибли бы миллионы людей.

Ранее журналист Боб Вудворд в своей новой книге раскрыл детали личной переписки Трампа и Ким Чен Ына. По его словам, северокорейский лидер в своих письмах к президенту США рассказывал о фантастической дружбе между ними.

Трамп и Ким Чен Ын впервые встретились в 2018 году в Сингапуре, тогда два лидера подписали соглашение, согласно которому Пхеньян откажется от своего ядерного оружия. Их второй саммит в начале 2019 года во Вьетнаме был прерван. Президент США и лидер КНДР снова встретились в июне того же года в демилитаризованной зоне, разделяющей Северную и Южную Корею, и договорились возобновить переговоры. Однако в октябре переговоры между двумя сторонами зашли в тупик.