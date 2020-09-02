Россию обвинили в распространении дезинформации о психическом здоровье Байдена

Министерство внутренней безопасности (МВБ) США готовило доклад, в котором утверждалось, что Россия якобы распространяет дезинформацию о психическом здоровье кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена. Об этом сообщает ABC со ссылкой на рабочий вариант текста доклада.

Отмечается, что российская сторона таким образом пытается повлиять на ход выборов президента США, которые запланированы на 3 ноября 2020 года.

Планировалось, что доклад будет отправлен властям американских штатов и городов, а также правоохранительным органам на местах. Однако распространение документа отложили до согласования его текста с исполняющим обязанности главы министерства Чедом Вулфом.

Обеспокоенность умственным здоровьем Байдена стала темой широких дискуссий с тех пор, как он объявил о своем вступлении в президентскую гонку. За прошедшие несколько месяцев Байден допустил ряд ошибок в ходе телевизионных интервью и предвыборных речей. Действующий американский лидер Дональд Трамп не раз оскорблял Байдена из-за его запинок и неуместных высказываний, настаивая на том, что бывший вице-президент США психически не способен занимать должность.