Трамп назвал «внутренним терроризмом» беспорядки в Висконсине

Президент США Дональд Трамп назвал «внутренним терроризмом» беспорядке в штате Висконсин, которые начались из-за того, что полицейские несколько раз выстрелили в чернокожего Джейкоба Блэйка. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам Трампа, в городе Кеноша жестокие банды поджигают общественные здания, закидывают полицейских камнями и громят различные предприятия. Он отметил, что это уже не мирные протесты, а настоящий «внутренний терроризм». Глава государства также подчеркнул, что его администрация решительно поддерживает введение нацгвардии в Кеношу и другие города. Он добавил, что федеральные власти уже согласовали данное решение с местными органами.

Ранее профсоюз полицейских американского города Кеноша выступил с заявлением, представив свою версию задержания Джейкоба Блейка. Как заявили в полиции США, Блейк не пытался разнять поссорившихся женщин и был вооружен. По информации профсоюза, полицейским до их прибытия на место происшествия рассказали об ордере на арест Блейка, который был выдан по обвинению в домашнем насилии, в том числе по эпизоду сексуального насилия третьей степени.

Протесты в штате Висконсин разгорелись после сообщений о том, что местные полицейские выстрелили в спину чернокожему Джейкобу Блейку, который, предположительно, пытался разнять двух поссорившихся женщин. В городе начались массовые погромы и столкновения с полицией. Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии. У полицейских не было нательных видеокамер, которые могли бы пролить свет на происшедшее, поскольку еще в 2017 году местная полиция отказалась закупать их.