Полицейские США раскрыли свою версию задержания со стрельбой в чернокожего

Профсоюз полицейских американского города Кеноша выступил с заявлением, представив свою задержания чернокожего американца Джейкоба Блейка. Об этом сообщает издание Kenosha News со ссылкой на заявление представителя профсоюза Брендана Метьюса.

Как заявили в полиции США, Блейк не пытался разнять поссорившихся женщин и был вооружен. По словам Метьюса, некоторые заявления об инциденте «совершенно неверные».

По информации профсоюза, полицейским до их прибытия на место происшествия рассказали об ордере на арест Блейка, который ранее был выдан по обвинению в домашнем насилии, в том числе по эпизоду сексуального насилия третьей степени.

Метьюс также указал, что Блейк не был безоружен. С собой у мужчины был нож, который полицейские сначала не увидели. Как указано в заявлении, Блейк отказывался бросить нож и оказывал сопротивление при задержании, дрался с сотрудниками полиции и применил удушающий захват в отношении одного их офицеров.

Протесты в штате Висконсин разгорелись после того, как местные полицейские выстрелили в спину чернокожему Джейкобу Блейку, который пытался разнять двух поссорившихся женщин. После инцидента в городе начались массовые погромы и столкновения с полицией. Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии. У полицейских не было нательных видеокамер, которые могли бы пролить свет на происшедшее, поскольку еще в 2017 году местная полиция отказалась закупать их.