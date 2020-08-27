Павел Буре посчитал протесты в США обратным расизмом

Бывший нападающий «Ванкувер Кэнакс» и призер Олимпиад в составе сборной России Павел Буре возмутился массовыми протестами в США из-за стрельбы в чернокожего Джейкоба Блейка. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

49-летний Буре признался, что считает происходящее истерией и обратным расизмом. «Если что-то с белым случается, то ничего, а с чернокожим — целое происшествие. Для всех все должно быть одинаково», — заявил бывший хоккеист.

Ранее стало известно, что в США переносятся спортивные мероприятия в знак солидарности с протестующими в Висконсине. Так, игроки «Интер Майами» отказались выходить на поле перед матчем с «Атланта Юнайтед». Также были перенесены и игры плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Американские власти отреагировали на акции протеста в Висконсине, спровоцированные стрельбой в 29-летнего Блейка. Президент США Дональд Трамп направил в штат национальную гвардию для предупреждения погромов и грабежей.

Протесты в Висконсине разгорелись после того, как местные полицейские выстрелили в спину Блейку, который пытался разнять двух поссорившихся женщин. После инцидента в городе начались массовые погромы и столкновения с силовиками.