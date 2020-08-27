НБА отложила все баскетбольные матчи плей-офф из-за стрельбы в чернокожего

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) приняла решение отложить все матчи плей-офф, назначенные на 26 августа, в связи со стрельбой американской полиции в чернокожего Джейкоба Блейка в Висконсине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу лиги.

НБА поддержала решение баскетболистов команды «Милуоки», которые отказались выходить на матч с «Орландо». Лига также отложила встречи «Хьюстон» - «Оклахома» и «Лос-Анджелес Лейкерс» - «Портленд».

Инсайдер The Athletics Шэмс Чарания сообщил, что вскоре баскетболисты проведут встречу в Орландо для того, чтобы определить дальнейший план действий.

Отмечается, что игроки НБА активно поддерживают движение Black Lives Matter («Жизни черных важны»). Так, многие из них выходят на матчи плей-офф в майках лозунгами в поддержку.

Ранее президент США Дональд Трамп направил Национальную гвардию в штат Висконсин на фоне протестов из-за ранения чернокожего полицейскими. Глава государства отметил, что власти не допустят грабежей, поджогов, насилия и беззакония на американских улицах.

Протесты в Висконсине разгорелись после того, как местные полицейские выстрелили в спину чернокожему Джейкобу Блейку, который пытался разнять двух поссорившихся женщин. После инцидента в городе начались массовые погромы и столкновения с полицией.

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