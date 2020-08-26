Трамп направил нацгвардию в Висконсин из-за массовых протестов

Президент США Дональд Трамп направил Национальную гвардию в штат Висконсин на фоне протестов из-за ранения чернокожего полицейскими. Соответствующее сообщение глава государства опубликовал в своем Twitter-аккаунте.

По словам Трампа, после разговора с губернатором штата было принято решение о направлении федеральных правоохранителей и Национальной гвардии в город Кеноша для восстановления закона и порядка. Президент отметил, что власти не допустят грабежей, поджогов, насилия и беззакония на американских улицах.

Протесты в Висконсине разгорелись после того, как местные полицейские выстрелили в спину чернокожему Джейкобу Блейку, который пытался разнять двух поссорившихся женщин. После инцидента в городе начались массовые погромы и столкновения с полицией.

Ранее протестующие в Портленде (штат Орегон в США) устроили марш до здания полицейской ассоциации и подожгли его. Участники марша пришли к зданию полицейской ассоциации и ворвались внутрь. Сотрудники правоохранительных органов использовали светошумовые гранаты и дымовые шашки, чтобы разогнать толпу. Однако ночью большинство людей разошлись сами. Полиция заявила, что во время попыток оттеснить толпу пострадали три офицера.