Автономную зону в Сиэтле решили зачистить

Сотрудники полиции американского Сиэтла начали разгон протестующих в «Автономной зоне Капитолийского холма». Информация о решении зачистить территорию появилась в Twitter-аккаунте правоохранительных органов.

Отмечается, что соответствующее распоряжение дала мэр Дженни Дуркан. «Сегодня утром в районе будет полиция Сиэтла, которая будет выполнять приказ мэра», — говорится в сообщении.

Людей попросили покинуть территорию в течение восьми минут, после чего пообещали проводить задержания. По данным полиции, уже задержаны по меньшей мере 10 человек.

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Несколько кварталов центральной части Сиэтла были заняты протестующими, которые объявили эту территорию «Автономной зоной Капитолийского холма». В том числе, под властью активистов оказалось здание городской администрации. Лидер «Автономной зоны Капитолийского холма» Дэвид Льюис рассказал, что протестующие не хотели отделиться от США. Цель демонстрации, по его словам, — «положить конец полицейской жестокости».

Президент США Дональд Трамп назвал произошедшее захватом террористами. Он раскритиковал губернатора штата Вашингтон Джея Инсли и мэра города Дженни Дюркан, которые, по его мнению, не борются с беспорядками.

В десятках городов США и других стран мира с конца мая проходят акции протеста против полицейского произвола из-за смерти в Миннеаполисе чернокожего охранника Джорджа Флойда, который умер после грубого ареста. В ряде случаев протесты заканчивались беспорядками, стычками с полицией, грабежами, мародерством и погромами.

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