В американском городе протестующие захотели построить страну всеобщего счастья

В американском городе Сиэтл участники акций протестов из ультралевого движения «Антифа» захватили несколько городских улиц. Там они захотели построить там государство всеобщего счастья и справедливости. Об этом пишет The New York Post.

Группа протестующих провозгласила «Народную республику Капитолия» и продолжает захватывать все новые и новые кварталы в городе. В том числе, под властью активистов оказалось здание городской администрации.

Погромов в этой части города почти нет, за дисциплиной там следят. При этом всем желающим раздают легкие наркотики и еду. Однако продукты быстро кончились, и эту акцию пришлось приостановить. Некоторые активисты из числа веганов пытаются запретить употребление мяса и другой пищи животного происхождения на территории «Народной республики Капитолия». Также ряд радикалов предлагает ввести там свою валюту и свой флаг.

Материалы по теме И вспыхнет пламя После гибели чернокожего США охватили беспорядки и погромы. Почему в этом винят Россию?

Руководитель Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН Виктория Журавлева в беседе с «Комсомольской правдой» пояснила, что протесты в США не сойдут на нет, пока требования активистов не будут удовлетворены. В случае с Сиэтлом пока неизвестно, является ли это инициативой местной ячейки движения, которое в США признали террористическим, или централизованной акцией.

Ранее сообщалось, что власти США намерены арестовать целый ряд организаторов беспорядков во время протестов, проходивших в последние недели. Генеральный прокурор США Уильям Барр заявил, что во время протестов были случаи, когда члены ультраправых группировок пытались выдать себя за представителей ультралевых и наоборот с целью спровоцировать насилие.

В десятках городов США и других стран мира с конца мая проходят акции протеста против полицейского произвола из-за смерти в Миннеаполисе чернокожего охранника Джорджа Флойда, который умер после грубого ареста. В ряде случаев протесты заканчивались беспорядками, стычками с полицией, грабежами, мародерством и погромами.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!