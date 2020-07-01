Зачистку «автономной зоны» протестующих американцев показали на видео

Полиция американского Сиэтла начала зачистку протестующих в «Автономной зоне Капитолийского холма». Кадры происходящего опубликованы в Telegram-канале RT.

На видео показано, как колонна полицейских с оружием и палками вытесняет с улиц демонстрантов. Тех, кто оказывает сопротивление сотрудникам правоохранительных органов, задерживают.

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Полиция ранее предупредила протестующих о разгоне. Соответствующее распоряжение дала мэр Дженни Дуркан. Людей попросили покинуть территорию в течение восьми минут, после чего пообещали задерживать. По последним данным, опубликованным в Twitter-аккаунте полиции, арестованы более 30 человек.

Несколько кварталов центральной части Сиэтла были заняты протестующими, которые объявили эту территорию «Автономной зоной Капитолийского холма». В том числе, под властью активистов оказалось здание городской администрации. Лидер «Автономной зоны Капитолийского холма» Дэвид Льюис рассказал, что протестующие не хотели отделиться от США. Цель демонстрации, по его словам, — «положить конец полицейской жестокости».

В десятках городов США и других стран мира с конца мая проходят акции протеста против полицейского произвола из-за смерти в Миннеаполисе чернокожего охранника Джорджа Флойда, который умер после грубого ареста. В ряде случаев протесты заканчивались беспорядками, стычками с полицией, грабежами, мародерством и погромами.

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