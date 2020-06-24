В американской автономной зоне протестующих назвали цель демонстраций

Лидер «Автономной зоны Капитолийского холма» в Сиэтле Дэвид Льюис назвал РИА Новости цель протеста и захвата территории.

По его словам, протестующие никогда не хотели отделиться от США. Цель демонстрации — «положить конец полицейской жестокости». «По крайней мере, в Сиэтле и, надеюсь, в нашей стране», — сказал он.

Льюис отметил, что некто неизвестный, провозгласивший себя анархистом, заявил, что территория, которую захватили протестующие, будет называться «Автономной зоной Капитолийского холма», не предупредив организаторов. Он отметил, что движение не разделяет данных взглядов.

Несколько кварталов центральной части Сиэтла были заняты протестующими, которые объявили эту территорию «Автономной зоной Капитолийского холма». В том числе, под властью активистов оказалось здание городской администрации. Офицерам полиции приказали покинуть этот район для снижения напряженности. Затем президент США Дональд Трамп заявил, что «внутренние террористы захватили Сиэтл» и раскритиковал губернатора штата Вашингтон Джея Инсли и мэра города Дженни Дюркан, которые, по его мнению, не борются с беспорядками.

В десятках городов США и других стран мира с конца мая проходят акции протеста против полицейского произвола из-за смерти в Миннеаполисе чернокожего охранника Джорджа Флойда, который умер после грубого ареста. В ряде случаев протесты заканчивались беспорядками, стычками с полицией, грабежами, мародерством и погромами.

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