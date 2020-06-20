В автономной зоне протестующих американцев прозошла стрельба

В захваченной протестующими «Автономной зоне Капитолийского холма» в Сиэтле произошла стрельба, в результате которой погиб один человек и двое получили ранения. Об этом сообщает издание Newsweek.

По информации издания, на место происшествия прибыли сотрудники полиции. Ранее департамент полиции Сиэтла ночью получил сообщения о «трех-шести выстрелах», стрелявшие скрылись с места событий.

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Также сообщается, что толпа протестующих не подпустила полицейских к жертвам. Позже в полиции сообщили, что оба человека, получившие ранения, были доставлены в больницу. Один из них, 19-летний мужчина, умер, другой находился в больнице в критическом состоянии. Установить личности стрелявших не удалось.

Несколько кварталов центральной части Сиэтла были заняты протестующими, которые объявили эту территорию «Автономной зоной Капитолийского холма». Там они захотели построить государство всеобщего счастья и справедливости. В том числе, под властью активистов оказалось здание городской администрации. Офицерам полиции приказали покинуть этот район для снижения напряженности. Затем Трамп написал в своем Twitter-аккануте, что «внутренние террористы захватили Сиэтл» и раскритиковал губернатора штата Вашингтон Джея Инсли и мэра города Дженни Дюркан, которые, по его мнению, не борются с беспорядками. В ответ глава города посоветовала президенту «вернуться в бункер».

В десятках городов США и других стран мира с конца мая проходят акции протеста против полицейского произвола из-за смерти в Миннеаполисе чернокожего охранника Джорджа Флойда, который умер после грубого ареста. В ряде случаев протесты заканчивались беспорядками, стычками с полицией, грабежами, мародерством и погромами.

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