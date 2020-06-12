Критиковавшего местную власть Трампа послали в бункер

Президент США Дональд Трамп раскритиковал действия местных властей города Сиэтл в штате Вашингтон, заявив, что город захватили «внутренние террористы» и «мерзкие анархисты». Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что «левого радикала», губернатора штата Джея Инсли и мэра Сиэтла Дженни Даркан «разыграли и высмеяли» на «невиданном для страны уровне». Американский лидер потребовал «вернуть город» под власть законного руководства немедленно, иначе он сделает это сам.

В ответ Инсли заявил, что «человек, полностью неспособный управлять, должен держаться подальше от дел штата Вашингтон». По его мнению, Трампу стоит прекратить ведение микроблога. Мэр Сиэтла, в свою очередь, послала Трампа «вернуться в свой бункер», чтобы «все были в безопасности».

В Сиэтле участники акций протестов из ультралевого движения «Антифа» захватили несколько городских улиц. Там они захотели построить там государство всеобщего счастья и справедливости. В том числе, под властью активистов оказалось здание городской администрации. Погромов в этой части города почти нет, всем желающим раздают легкие наркотики и еду.

В десятках городов США и других стран мира с конца мая проходят акции протеста против полицейского произвола из-за смерти в Миннеаполисе чернокожего охранника Джорджа Флойда, который умер после грубого ареста. В ряде случаев протесты заканчивались беспорядками, стычками с полицией, грабежами, мародерством и погромами.

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