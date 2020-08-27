Защищавшегося от погромщиков американца арестовали

17-летний американец Кайл Риттенхаус, застреливший погромщиков в городе Кеноша (штат Висконсин), арестован. Об этом сообщает The Insider.

Его обвиняют в умышленном убийстве первой степени.

Юноша, вооруженный автоматической винтовкой AR-15, приехал из Антиоха, штат Иллинойс. Он пересек границу штата, чтобы вступить в отряд вооруженной милиции — гражданского ополчения — на время беспорядков, начавшихся в Висконсине после того, как местный офицер полиции выстрелил в спину чернокожему Джеймсу Блейку.

Пользователи Twitter сообщали, что ополченец первым открыл огонь, выстрелив в голову одному из демонстрантов, после чего пустился в бегство. В какой-то момент протестующие набросились на Риттенхауса и повалили его на асфальт. Тот открыл огонь по нападавшим. В результате погибли два человека, еще один получил ранение.

Местный житель Коэрри Элайджа также рассказал, что подросток заметно нервничал во время патрулирования, но «не казался угрозой». Риттенхауз на своих страницах в соцсетях поддерживает движение в защиту полиции (Blue Lives Matter) и выступает против митингов с погромами.

Видео с расстрелом Риттенхаусом погромщиков ранее появилось в сети.

Массовые выступления в городе Кеноша продолжаются третий день после того, как офицер полиции открыл огонь по чернокожему Джеймсу Блейку — тот не подчинялся его требованиям при попытке задержания. Мужчина, приходящийся отцом троим детям, парализован ниже пояса и находится в тяжелом состоянии. Сторонники движения за расовую справедливость разбивают машины, устраивают погромы и вступают в столкновения с полицейскими.