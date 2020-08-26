Вооруженный американец открыл огонь по напавшим на него демонстрантам

Вооруженный полуавтоматическим оружием американец открыл огонь по преследовавшим его участникам протестов в городе Кеноша в американском штате Висконсин, в результате чего погибли двое и пострадал как минимум один человек. Ролик со стрельбой опубликовал Twitter-пользователь Brendan Gutenschwager.

На кадрах видно, как группа людей бежит за человеком с винтовкой. В какой-то момент он падает, и один из преследователей на него нападает, но мужчина открывает огонь и ранит двоих человек, после чего остальные разбегаются. Один из раненых остается лежать на дороге. Стрелявший бежит к полицейским машинам и вступает в диалог с полицейскими.

Местная полиция подтвердила, что в результате перестрелки погибли двое и пострадал еще один человек. Пользователи Twitter сообщают о ходе событий: местный житель, вышедший защищать собственность от погромов с оружием в руках, выстрелил в голову одному из демонстрантов, после чего пустился в бегство. Протестующие, некоторые из них были вооружены, преследовали его, и он открыл по ним огонь.

По неподтвержденным данным, имя стрелка — Кайл Риттенхауз, в своих социальных сетях он поддерживает полицию и выступает против митингов с погромами. Предполагается также, что он был частью вооруженной милиции — ополчения, которое помогает полицейским сдерживать протесты.

Массовые выступления в городе Кеноша продолжаются третий день после того, как офицер полиции открыл огонь по чернокожему Джеймсу Блейку — тот не подчинялся его требованиям при попытке задержания. Мужчина, приходящийся отцом троим детям, парализован ниже пояса и находится в тяжелом состоянии. Сторонники движения за расовую справедливость разбивают машины, устраивают погромы и вступают в столкновения с полицейскими.