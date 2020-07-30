Журналиста ударили ножом во время протестов в США

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Журналист Эндрю Данкомб (Andrew Duncomb) рассказал, что его ударили ножом во время протестов в американском городе Портленд (штат Орегон) из-за того, что он публично поддерживает нынешнего президента страны Дональда Трампа. Слова корреспондента приводит Oregonlive.

Данкомб прибыл в Портленд в пятницу, 24 июля. Спустя несколько часов неизвестный попытался зарезать журналиста и ударил его ножом в спину. Репортеру удалось выжить, хотя он и признал, что был близок к смерти. Журналист объяснил, что хотел показать — причиной беспорядков являются не только действия федеральных силовых ведомств.

На видео, опубликованном Oregonlive, слышен разговор журналиста с другом, который вел съемку. Один из них указал на мужчину в защитной маске и сказал, что он их преследовал. Данкомб подошел к нему и спросил: «Зачем ты идешь за нами?» После этого неизвестный протянул свою руку за спину журналиста — оказалось, что он порезал его ножом.

«Меня ударили ножом, потому что я консервативный журналист», — уверен Данкомб. Полиция задержала на месте преступления 43-летнего Дэвида Хампе (David Hampe). Он был помещен под арест.

Ранее в июле журналист Трип Дженнингс (Trip Jennings) показал увечья, которые он получил после попадания в глаз резиновой пули, выпущенной полицейским во время митинга в Портленде. Он также находился в городе и освещал акции протеста.