Журналист показал увечья после попадания пули в глаз

Журналист Трип Дженнингс (Trip Jennings) во время интервью Business Insider показал увечья, которые он получил после попадания в глаз резиновой пули, выпущенной полицейским во время акции протестов в американском городе Портленд.

По словам Дженнингса, правоохранительные органы попытались разогнать бунтующих с помощью слезоточивого газа и резиновых пуль. Мужчина сравнил ситуацию со сценой из фильма и рассказал, что отступал вместе с толпой и фотографировал происходящее.

«Когда стрельба закончилась, я решил уходить», — отметил журналист. Он остановился около дерева, чтобы оценить дистанцию между собой и полицейскими. «На мне был шлем и бронежилет. Как только я открыл что-то, что было уязвимо (то есть мое лицо), они в меня выстрелили», — заявил Дженнингс. Пуля попала в стекло маски и разбила его, глаз мужчины был окровавлен.

Журналист сумел продолжить движение и добраться до врачей-волонтеров, которые оказали ему помощь. Они погрузили Дженнингса в машину, которую также обстреляли резиновыми пулями. Сейчас репортер ожидает встречи с врачом, который должен оценить повреждение. «Надеюсь, мой глаз можно вылечить», — сказал он.

Ранее в июле сообщалось что американские полицейские напали на журналистов Первого канала, освещавших акции протеста в Портленде. Сотрудники правоохранительных органов ударили членов съемочной группы и разбили их камеру. В Кремле возмутились действиями американских полицейских и добавили, что ожидают принятия мер по «созданию надлежащих условий для свободной работы СМИ».