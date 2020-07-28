Трамп уличил СМИ в желании выставить погромщиков милыми и невинными

Фейковые СМИ пытаются изобразить погромщиков в Портленде и Сиэтле как «замечательных, милых и невинных людей, которые просто прогуливаются». Об этом президент США Дональд Трамп написал в своем Twitter-аккаунте.

«На самом деле, они больные и невменяемые анархисты и агитаторы», — указал он.

Ранее сообщалось, что ФБР начало расследование против устроивших беспорядки в американском Портленде. Представители силовых ведомств защищались в здании суда, которое протестующие огородили металлическим забором, попытавшись устроить пожар. В ответ спецотряды применили слезоточивый газ. Известно, что протестующие используют и мощные лазеры для ослепления силовиков — несколько человек уже получили серьезные травмы глаз.

В десятках городов США с конца мая проходят массовые протесты, сопровождающиеся беспорядками и столкновениями с полицией из-за смерти афроамериканца Флойда. Темнокожий мужчина погиб в Миннеаполисе 25 мая после грубого обращения со стороны правоохранителя.

Протестующие называют причиной смерти Флойда расизм и полицейский произвол. В некоторых штатах протесты переросли в бунты с погромами, грабежами, стрельбой и поджогами.