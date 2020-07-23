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Обвиненный в расизме Трамп рассказал о своей роли в жизни чернокожих американцев

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Дональд Трамп
Дональд Трамп
Фото: Matt Rourke / AP

Президент США Дональд Трамп заявил, что сделал для чернокожего населения страны гораздо больше, чем кто-либо другой, отметив, что единственным исключением может быть Авраам Линкольн. Его слова приводятся в пресс-релизе на официальном сайте Белого дома.

«Я сделал для чернокожих американцев больше, чем кто-либо другой, возможно, за исключением [16-го президента США] Авраама Линкольна; никто даже близко не был», — заявил Трамп, комментируя свою роль в жизни афроамериканцев в ходе пресс-конференции, которая прошла в среду, 22 июля.

Комментарий главы Белого дома прозвучал на фоне интервью наиболее вероятного кандидата от Демократической партии США Джо Байдена, который назвал Трампа «первым расистом, который избрался в президенты». По мнению политика, Трамп «сеет расизм», а его отношение к людям зависит от их цвета кожи и национального происхождения.

Авраам Линкольн был первым избранным президентом-республиканцем, он известен тем, что при нем была одержана победа в Гражданской войне в США, а также своей кампанией за отмену рабства, кульминацией которой стала ратификация 13-й поправки к Конституции США в 1865 году, запрещающей рабство и подневольную работу. Это произошло незадолго до того, как Линкольн был убит сторонником Конфедерации из Мэриленда по имени Джон Уилкс Бут.

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