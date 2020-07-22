Штаб Трампа использовал для рекламы фото нападения на полицейского в Киеве

Предвыборный штаб президента США Дональда Трампа использовал фото нападения на полицейского в Киеве для своей рекламы. Об этом сообщает издание Business Insider.

Изображение вставили в коллаж. Слева — фотография Трампа, слушающего доклады американских полицейских. Справа — фото, на котором несколько человек в шлемах избивают полицейского. На его форме отчетливо видна символика украинских правоохранительных органов. Подпись на коллаже гласила: «Общественная безопасность против хаоса и насилия!».

Отмечается, что реклама была размещена в Facebook. Вскоре пользователи заметили украинскую символику, и штаб удалил фото со страницы. Однако к тому моменту реклама уже разошлись в сети.

Business Insider побеседовал с фотографом Мстиславом Черновым, которому и принадлежит кадр. Он подтвердил, что это фото было сделано во время событий на Майдане в 2014 году. «Фотографии всегда использовались для манипуляции общественным мнением. Сейчас роли у социальных сетей все больше, и популизма тоже больше», подчеркнул Чернов.

Выборы президента США намечены на 3 ноября. Предположительно, от Республиканской партии будет избираться действующий президент Дональд Трамп. Демократы поддержат бывшего вице-президента Джо Байдена.

Евромайдан — массовые протестные акции в центре Киева и ряде других городов Украины зимой 2013-2014 годов, в результате которых в стране произошла насильственная смена власти. Центральная площадь Киева была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года. Позже площадь стала эпицентром силового противостояния митингующих и милиции.

Резкое обострение ситуации произошло 18 февраля 2014-го, когда на Майдане применили оружие. Всего в ходе противостояния погибли свыше 100 человек. Новая украинская власть возложила ответственность за это на экс-президента Виктора Януковича.