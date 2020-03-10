Попавший под люстрацию украинский прокурор вернулся на работу

Попавший под люстрацию киевский прокурор Сергей Юлдашев вернулся на работу в прокуратуру. Об этом сообщает «Украинская правда».

Его восстановил в должности своим приказом бывший генпрокурор Руслан Рябошапка.

Отмечается, что указ Рябошапки о восстановлении Юлдашева в должности принят на основании решения Днепропетровского окружного административного суда, который признал незаконным увольнение прокурора согласно люстрации 2015 года.

Юлдашева уволили из прокуратуры 24 марта 2015 года на основании закона «Об очищении власти». Основанием для попадания под люстрацию стало то, что Юлдашев занимал пост заместителя прокурора Луганской области в 2013-2014 годах.

Закон «Об очищении власти» был подписан 9 октября 2014 года тогдашним президентом Украины Петром Порошенко. Документ распространяется на чиновников, занимавших руководящие посты во время президентства Виктора Януковича, и регламентирует проверки госслужащих с целью восстановления доверия и «создания условий для построения новой системы органов власти в соответствии с европейскими стандартами».

Верховная Рада приняла закон о люстрации в сентябре 2014 года. В том же месяце Виталий Ярема, занимавший тогда пост генпрокурора Украины, заявил, что этот документ во многих пунктах не соответствует конституции страны и требованиям международного законодательства. Очищение власти было одним из требований активистов Майдана в ходе акций протеста в Киеве зимой 2013-2014 годов.

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