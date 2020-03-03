На Украине отложили вопрос о судьбе закона о люстрации

Конституционный суд Украины отложил рассмотрение вопроса о судьбе закона о люстрации. Об этом во вторник, 3 марта, сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на начальника управления коммуникаций КСУ Марину Гайовскую.

Конституционный суд не вынес решение 3 марта, рассмотрение положений закона «Об очищении власти» на соответствие основному закону Украины будет продолжено на одном из следующих пленарных заседаний.

Материалы по теме Цена безволия Шесть лет назад Янукович бежал в Россию. Почему он потерял власть и обрек Украину на кровопролитие?

Ранее Европейский суд по правам человека отклонил жалобу Украины по закону о люстрации, который ЕСПЧ признал нарушающим права человека. Министр юстиции Украины Денис Малюська утверждал, что Страсбургский суд признал неправомерным не люстрацию в целом целиком, а лишь ее чрезмерный объем.

Закон «Об очищении власти» был подписан 9 октября 2014 года тогдашним президентом Украины Петром Порошенко. Документ распространяется на чиновников, занимавших руководящие посты во время президентства Виктора Януковича, и регламентирует проверки госслужащих с целью восстановления доверия и «создания условий для построения новой системы органов власти в соответствии с европейскими стандартами».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!