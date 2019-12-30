В правительстве Украины опровергли желание расширить люстрационные списки

Министр юстиции Украины Денис Малюська опроверг желание властей расширить списки государственных чиновников, попадающих под люстрацию. Об этом он рассказал в интервью «РБК-Украина».

По его словам, закон необходимо привести в соответствие с нормами Конвенции по правам человека, на нарушение которых указал Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). В частности, будет снижено количество должностей, попадающих под люстрацию.

Также люстрационные списки не будут расширяться на чиновников времен президентства бывшего главы государства Петра Порошенко. Малюська заявил, что Украина может оспорить решение ЕСПЧ, однако лишь для того, чтобы уточнить позицию суда по необходимым закону изменениям.

Ранее ЕСПЧ признал люстрацию государственных служащих на Украине нарушением их прав. Судьи приняли решение после рассмотрения жалоб пятерых украинских чиновников, уволенных в 2014 году на основании закона «Об очищении власти». ЕСПЧ постановил, что Украина нарушила право госслужащих на справедливое судебное разбирательство, а также право на уважение частной жизни, поскольку увольнение повлияло на их жизнь и карьеру.

Закон «Об очищении власти» был подписан 9 октября 2014 года тогдашним президентом Украины Петром Порошенко. Документ распространяется на чиновников, занимавших руководящие посты во время президентства Виктора Януковича, и регламентирует проверки госслужащих с целью восстановления доверия и «создания условий для построения новой системы органов власти в соответствии с европейскими стандартами».

Верховная Рада приняла закон о люстрации в сентябре 2014 года. В том же месяце Виталий Ярема, занимавший тогда пост генпрокурора Украины, заявил, что этот документ во многих пунктах не соответствует конституции страны и требованиям международного законодательства. Очищение власти было одним из требований активистов Майдана в ходе акций протеста в Киеве зимой 2013-2014 годов.

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