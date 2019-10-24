На Украине предложили отменить закон о люстрации

Депутат Верховной Рады Украины от партии «Слуга народа» Максим Бужанский предлагает парламенту признать недействительным закон о люстрациях. Об этом сообщают «Українськi Новини».

Законопроект Бужанского предполагает отмену закона «Об очищении власти» и пересмотр правительством всех связанных с ним нормативно-правовых актов.

Материалы по теме Привет, Андрей! Адвокат Коломойского стал самым влиятельным политиком на Украине. Что угрожает его власти?

Ранее Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал люстрацию государственных служащих на Украине нарушением их прав. Судьи приняли решение после рассмотрения жалоб пятерых украинских чиновников, уволенных в 2014 году на основании закона «Об очищении власти». ЕСПЧ постановил, что Украина нарушила право госслужащих на справедливое судебное разбирательство, а также право на уважение частной жизни, поскольку увольнение повлияло на их жизнь и карьеру.

17 сентября Конституционный суд Украины снял с повестки дня рассмотрение вопроса о соответствии конституции закона о люстрации. Ранее президент Украины Владимир Зеленский вывел из-под действия люстрации руководителя своей администрации Андрея Богдана путем образования офиса главы государства.

Закон «Об очищении власти» был подписан 9 октября 2014 года тогдашним президентом Украины Петром Порошенко. Документ распространяется на чиновников, занимавших руководящие посты во время президентства Виктора Януковича, и регламентирует проверки госслужащих с целью восстановления доверия и «создания условий для построения новой системы органов власти в соответствии с европейскими стандартами».

Верховная Рада приняла закон о люстрации в сентябре 2014 года. В том же месяце Виталий Ярема, занимавший тогда пост генпрокурора Украины, заявил, что этот документ во многих пунктах не соответствует конституции страны и требованиям международного законодательства. Очищение власти было одним из требований активистов Майдана в ходе акций протеста в Киеве зимой 2013-2014 годов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



