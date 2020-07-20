Американский рэпер Канье Уэст не смог зарегистрироваться кандидатом в президенты США в штате Южная Каролина. Об этом сообщил телеканал Fox News.

Причиной стало то, что Уэст не предоставил в срок подписи, необходимые для регистрации независимым кандидатом. По закону Южной Каролины он или его представители должны были предоставить в избирательную комиссию штата документы, свидетельствующие о наличии 10 тысяч подписей, собранных в поддержку его регистрации кандидатом на выборах.

Накануне, 19 июля, Уэст провел первое мероприятие своей предвыборной кампании на пост президента США в Южной Каролине. На встрече с избирателями он заявил, что демократам безразлична судьба темнокожего населения в США. Уэст также раскритиковал аборты, но при этом выступил за их легализацию. Кроме того, рэпер затронул такие темы, как международная торговля и лицензионные права.

15 июля Уэст зарегистрировался кандидатом в президенты США в Оклахоме. В качестве партии он указал аббревиатуру BDY, и благодаря этой игре слов он стал представителем «Вечеринки в честь дня рождения» (BDY Party).

Выборы президента США намечены на 3 ноября. Предположительно, от Республиканской партии будет избираться действующий президент Дональд Трамп. Демократы поддержат бывшего вице-президента Джо Байдена.