Большинство американцев захотели видеть Байдена президентом

Американских граждан беспокоит сложившаяся в США ситуация с коронавирусом, поэтому они отдают предпочтение кандидату в президенты Джо Байдену, считая, что действующему главе государства Дональду Трампу не удалось справиться с эпидемией. Об этом свидетельствуют результаты телефонного опроса, проведенного телеканалом Fox News с 12 по 15 июля.

Согласно итогам опроса зарегистрированных избирателей, преимущество Байдена выше, чем у Трампа, на восемь пунктов — 49 процентов, в то время как в пользу Трампа высказался 41 процент респондентов. Тем не менее, оба кандидата на пост президента страны не преодолели 50-процентный рубеж, а 10 процентов опрошенных либо не определились между ними, либо поддержали другого кандидата.

Примечательно, что Трамп на пять процентов популярнее среди мужчин, а Байдену отдают предпочтение на 19 процентов больше женщин. Кроме того, Байден лидирует среди чернокожего населения, латиноамериканцев и миллениалов. Среди тех, кто высказался в поддержку Трампа, семь процентов также поддерживают и Байдена.

Говоря о таких качествах будущего президента, как ум, интеллект и здравый смысл, менее половины американцев отметили что нынешний лидер Дональд Трамп обладает ими. По каждому из этих показателей Байден превосходит действующего главу государства. Среди всех качеств самый большой разрыв у соперников по состраданию. 56 процентов избирателей считают, что у Байдена оно есть, в то время как о наличии этого качества у Трампа заявили лишь 36 процентов респондентов.

В целом, число тех, кто был уверен в переизбрании Трампа, с февраля упало с 56 до 45 процентов. При этом 61 процент довольны составом кандидатов, в то время как 33 процента считают, что голосование должно включать вариант «ни один из вышеперечисленных».

Ранее президент США Дональд Трамп предрек стране уничтожение в случае победы бывшего вице-президента Джо Байдена на выборах в ноябре 2020 года. По его мнению, «радикальные левые демократы, которые полностью контролируют Байдена, уничтожат нашу страну, какой мы ее знаем».

Выборы 46-го президента США запланированы на 3 ноября 2020 года.